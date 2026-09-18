Arda Güler Avrupa'nın zirvesine çıktı

Real Madrid formasıyla harikalar yaratan 21 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği istatistiklerle eflatun-beyazlıların hücum hattındaki en büyük gücü haline geldi.

Dünyaca ünlü spor yayınlarından The Athletic, genç yeteneğin teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemindeki yeni rolünü detaylı bir analizle masaya yatırdı.

'OYUN KALİTESİ İNANILMAZ'

Real Madrid'in deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyun görüşü, karar verme yeteneği, oyun kuruculuğu ve takıma getirdiği istikrar muazzam. Onun için kesinlikle 'üst düzey, üst düzey' diyebilirim" ifadelerini kullanarak genç yıldıza olan güvenini ilan etti.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Süre aldığı dakikaları büyüleyici bir verimlilikle süsleyen Arda Güler, çarpıcı istatistikleriyle Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. La Liga'da sınırlı süreler bulmasına rağmen tam 27 gol pozisyonu üreterek ligin bu alandaki lideri oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında, yaptığı 14 başarılı orta ile kıtanın en isabetli orta yapan ismi konumunda.

18 DAKİKADA 5 FIRSAT

Rayo Vallecano karşısında oyuna sonradan girip yalnızca 18 dakika sahada kalmasına rağmen tam 5 pozisyon üreterek kalitesini kanıtladı.

SERBEST 10 NUMARA FORMÜLÜ ÇALIŞTI

Mourinho döneminde merkez orta saha ve sağ kanat olarak denenen Arda Güler, son olarak Elche karşısında "serbest 10 numara" pozisyonunda görev aldı. Mourinho'nun takıma getirdiği daha dar ve kompakt savunma anlayışı sayesinde, Real Madrid topu kazandığı anda Arda'nın keskin ve dikine pas yeteneği çok daha net şekilde ön plana çıkıyor.

Hızlı geçiş hücumlarının ana istasyonu olan milli futbolcumuz, dünya yıldızları Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'ı şimdiden ceza sahası içinde beşer kez topla buluşturarak kalitesini konuşturdu.