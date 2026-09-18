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Halk TV Spor TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı verirken FIFA'dan yıkan karar geldi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı verirken FIFA'dan yıkan karar geldi

FIFA, TFF 1. Lig'den Kayserispor, Sivasspor ve Sarıyer, TFF 2. Lig'den ise Serikspor'un transfer tahtası kapatıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı verirken FIFA'dan yıkan karar geldi

FIFA ödenmeyen borçlar üzerine TFF 1. Lig'den 3, TFF 2. Lig'den 1 kulübe transfer yasağı verdi.

4 KULÜBE TRANSFER YASAĞI

Ajansspor'un haberine göre TFF 1. Lig'den Kayserispor, Sivasspor ve Sarıyer, TFF 2. Lig'den ise Serikspor'un transfer tahtası kapatıldı.

KAYSERİSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

TFF 1 Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken Kayserispor 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 16 puanı bulunan Kayserispor liderlik koltuğunda oturuyor.

3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Sarıyer ise 11 puanla 7. sırada yer alıyor. 1 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezona kötü bir başlangıç yapan Sivasspor ise 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

SERİKSPOR DÖRDÜNCÜ SIRADA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serikspor ise ilk 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Serikspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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