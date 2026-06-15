Arap Ligi'nde oynayan Merih Demiral söyledikleriyle Türk taraftarları çıldırttı

24 yıl aradan sonra çıktığı Dünya Kupası'nda A Milli Takım, ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Sabahın erken saatlerinde meydanlara ve televizyon başlarına koşan milyonlarca futbolsever, baştan sona rakibin planlarına uygun ilerleyen karşılaşmanın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

DEMİRAL'IN SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Maç sonrası en çok konuşulan konu sahada yaşananlar değil, savunmanın göbeğindeki isim Merih Demiral'ın açıklamaları oldu. Al-Ahli forması giyen stoper şunları söyledi:

Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk.

Sahada gereken mücadeleyi verdik.

Bazen olmayınca olmuyor.

Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz.

Bahane hakkımız yok.

Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor, iyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor.

Dengesini iyi kurmalıyız.

İnşallah 2 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Zaten yenilen ilk golde ağır kalması ve takibini iyi yapamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Demiral'ın "Kötü günler abartılıyor" yorumu, öfkeyi doruğa taşıdı. Öne çıkan tepkiler şöyle sıralandı:

"Yüksek seviyede yarışmacı olmak yerine para için Arabistan'a giden kendisi. Bu toplumun, elinden gelen çabayı göstermeyip üstüne halka ahkam kesmeye kalkanlara tahammülü kalmadı."

"O yüzden mi maç gününde gaza gelip saç-bıyık-sakal ile uğraşıyorsunuz? Nasıl havalı görüneceğinizi düşüneceğinize 'Nasıl yeneriz' diye odaklansanız belki sonuç farklı olurdu."

"Sabahın 6'sında kalkıp ağlayan çocuklar için oynayacaksınız."

"Arap Ligi'nde oynar, Karısı Arnavut, 2 çocuğunun ismi de Türkçe değil."

BEKLENTİ BASİTTİ: ÖZÜR

Sosyal medyada öne çıkan ortak kanı, milyonlarca insanın sabahın erken saatinde uyanarak takımını desteklediği ve yenilginin ardından küçük bir özür beklediği yönündeydi. Demiral'ın "denge" vurgusu ise bu beklentiyle tam ters düştü ve tepkileri beraberinde getirdi.