Amedspor'dan Gift Orban'dan sonra bir transfer daha

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil kırmızılı kulüp son olarak Nijeryalı golcü Gift Orban'ı kadrosuna katmıştı. Orban'dan sonra bir transferde daha anlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü.

Tigris Haber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; Amedspor'un Antalyaspor'da oynayan 25 yaşındaki İsviçreli forvet Samuel Ballet ile anlaştığı belirtildi.



Amedspor daha önce Fransa'nın Lorient takımında forma giyen Bamba Dieng için girişimlerde bulunmuştu. Ancak iddiaya göre oyuncunun menajerinin istekleri üzerine Amedspor yönetimi bu transferden vazgeçmişti. Bunun üzerine gündeme Samuel Ballet'in alındığı bildirilmişti.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Haberde Samuel Bellet'in teklifi kabul ettiği, Antalyaspor'la yapılan bonservis görüşmelerinde de sona gelindiği ifade edildi.

Kanatlarla görev yapan Samuel Ballet, Antalyaspor'a geçen yıl Como takımından transfer edilmişti.

Samuel Ballet, ayrıca FC Zürih, FC Winterthur ve Young Boys takımlarında da forma giydi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği öğrenildi.