Amedspor ile Galatasaray prensipte anlaştı: Diyarbakır'a kiralık gelecek

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligde kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Diyarbakır ekibi, Galatasaray'dan sürpriz bir isme talip oldu.

CAN ARMANDO GÜNER İÇİN EL SIKIŞILDI

Amedtv.com'da yer alan habere göre; Amedspor yönetimi, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i kiralık olarak istedi. Taraflar yapılan görüşmeler sonunda prensipte el sıkıştı.

SON PÜRÜZLER ÇÖZÜLÜNCE İMZALAR ATILACAK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği transferin son pürüzlerin çözülmesinin ardından tamamlanması bekleniyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA KATILDI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Gladbach'tan transfer edilen Can Armando Güner için 350 bin euro ödendi.

A TAKIMLA 2 MAÇA ÇIKTI

18 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da A Takımla 2 maça çıkarken 2 maç da altyapıda forma giydi.