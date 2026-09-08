Amedspor'da başkan değişiyor: Yerine kim geçecek?

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, şimdi de görev değişikliği ile günmede geldi. İstişare Kurulu Başkanı değişiyor. Yerine kim geçecek?

Amida Haber'den Fırat Karahan'ın haberine göre DEM Parti’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın güvenoyu aldığı kongrede, 80 kişiden oluşan Parti Meclisi’ne (PM) yeni 33 üye seçildi.

METİN KILAVUZ'UN YERİNE KİM GEÇECEK?

PM’ye Amedspor İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz da seçildi.

Haberde "Yaklaşık bir yıldır Amedspor İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapan Metin Kılavuz’un başkanlık görevinden ayrılması beklenirken, Kılavuz’un yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Amedspor İstişare Kurulu'nun bir araya gelerek durumu değerlendirmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.