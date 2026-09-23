Amedspor'un yeşil sahada dikkat çeken performansının ardından taraftarlar da harekete geçti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, liderliğe yükselirken taraftar desteğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Kulüp Başkanı Nahit Eren, son bilet satışlarında yaşanan yoğun ilgiyi açıklarken çarpıcı rakamlar paylaştı.

Milli araya lider giren Amedspor'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Eren, bilet satışlarında yaşanan talebin Passolig tarihine geçtiğini söyledi.

"İLK 10 DAKİKADA 122 BİN KİŞİ SİSTEME GİRDİ"

Taraftar ilgisinin beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirten Nahit Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Başakşehir maçımızda 100 bin insan bilet alma esnasında Passolig sistemine giriş yaptı. Bana verilen bilgiye göre 122 bin kişi ilk 10 dakika içerisinde bilet almak için sisteme girdi. Passolig kurulduğu tarihten bu yana gördükleri en yoğun ilgi olarak kayıtlarına geçtiğini belirttiler."

STAT KAPASİTESİ YETERSİZ KALIYOR

Mevcut stat kapasitesinin talebi karşılamakta zorlandığını vurgulayan Eren, taraftarların stada girebilmesi için tüm imkanları zorladıklarını söyledi.

Eren, "30 bin kişilik bir stadın böylesi bir talebi karşılama şansı yok. Bu karşılaşmada misafir takım tribünüyle birlikte toplam 11 bin 124 bilet satıldı. Kendi taraftarlarımıza satabildiğimiz bilet sayısı ise 9 bin 864 oldu. Daha fazla taraftarımızın stada gelebilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

"HER GÜN AMEDSPOR ÜZERİNDEN GÜNDEM OLUŞTURULUYOR"

Kulüp olarak yoğun bir süreçten geçtiklerini ifade eden Nahit Eren, Amedspor'un sürekli eleştiri konusu yapılmasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdi ve "2 ay gibi kısa bir sürede bu kulübü Süper Lig'e hazırlamak için yoğun çaba harcadık. Ancak her gün Amedspor'u eleştirmek üzere konu üretmek ve kusur aramak sorgulanması gereken bir noktaya geldi. Amedspor üzerinden her gün bir gündem oluşturulmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU STAT BİZE YETMİYOR"

Stadyum konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Eren, mevcut kapasitenin taraftar talebine cevap veremediğini söyledi:

"Bu stat bize yetmiyor. Bu maçta çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Daha fazla taraftarımızın stada girmesi için ilgili kurumlarla sürekli görüşüyoruz. Ancak mevcut şartlarda kapasite konusunda önemli zorluklarla karşılaşıyoruz."

"SAHAYA YABANCI MADDE ATANLAR AMEDSPORLU DEĞİL"

Başkan Eren, bazı karşılaşmalarda yaşanan saha olaylarına ilişkin de net mesajlar verdi.

"Amedspor'un kültüründe şiddet, sahaya yabancı madde atmak, hakaret içeren tezahüratlar yapmak yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın karşısında oluruz. Bunu yapanların kulübe zarar verme amacı taşıdığına inanıyorum. Çok net ifade ediyorum; bunu yapanlar Amedsporlu değil."

LİDERLİK MORALİYLE MİLLİ ARAYA GİRDİLER

Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek büyük ses getiren Amedspor, Süper Lig'de milli araya lider olarak girdi. Diyarbakır temsilcisi hem saha sonuçları hem de taraftar ilgisiyle sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olmayı sürdürüyor.