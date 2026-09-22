Süper Lig'de liderliğe geçen Amedspor'dan transfer açıklaması

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı konuk eden Amedspor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan Diyarbakır ekibi averaj farkıyla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

NAHİT EREN'DEN AÇIKLAMA

Milli araya lider giren Amedspor'da başkan Nahit Eren transfer açıklamasında bulundu. Eren'in sözleri şu şekilde:

Transfer yaparken 'Amedspor'u herhangi bir ekonomik krize sürükleyecek bir transfer yapmayacağız.' dedik. Hep birlikte en doğru tercihi yapmanın yol ve yöntemini aradık. Yüzlerce futbolcudan oluşan bir havuzumuz oluştu. Bizim Gift Orban ile 1 milyonluk bir kiralık sözleşmemiz yok. 500 bin avroluk sezonluk bir kiralama ücretimiz var. Amedspor tüm transfer verileriyle de şeffaf olacak. Tabii ki biz Süper Lig'e çıkmış bir kulüp olarak bonservis ile transferde de tedbirli olmak zorundaydık. Bu futbolcu ile (Gift Orban) 10 gollük zorunlu satış opsiyonumuz var. Ama eğer 10 golü attığı zaman 3 milyon avroluk yıllara bölünmüş bir bonservis bedeli var. 5 milyon avro gibi bazı spor programlarında konuşulduğunu duydum, öyle bir şey yok.

"KONTROLSÜZ BÜYÜME GERÇEKLEŞMEYECEK"

Amedspor büyüyecek ama kontrolsüz bir büyüme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Büyümeyi esas alan ama aynı zamanda kontrollü bir büyümeyi esas alan bir yerde bulunacağız. Bütçemizi dahi kentin tüm dinamikleriyle birlikte belirliyoruz. Bütçemizin olmadığı hiçbir harcama yapmıyoruz ve bundan da uzak durmaya çalışıyoruz. Çok büyük harcamalar yapmaktansa bu ligde kalıcı olmak, bütçe denklemini esas alan bir yerde duruyoruz. Önümüzdeki süreçte stadyumun statik olarak güçlendirilmesi ve bir kat daha ilave edilmesine ilişkin arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Bakanlık hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle bir görüşme yapacağız. Uygun olursa belki bir dahaki sezona yetiştirme anlamında stadın kapasitesinin artırılmasına dönük çalışmalar olacak.