Amedspor'a 'sarı torba' sallayan taraftarlar adli kontrolle serbest bırakıldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne “sarı torba” gösteren 5 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Şüpheliler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Süper Lig’in ikinci haftasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Ancak maçın ardından tribünlerde yaşananlar tartışma yarattı.

Kocaelispor tribünündeki bir grup, Amedsporlu futbolculara ve taraftarlara yönelik ölüm tehdidi olarak yorumlanan “sarı torba” gösterdi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hâkimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi de olayın ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro, eylemin çatışma ve şiddet görüntülerini çağrıştırdığını belirtti. Açıklamada, hareketin tehdit niteliği taşıdığı ve toplumsal barışı hedef aldığı ifade edildi.