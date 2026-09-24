Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkat çekici bir çıkış yakalayan Amedspor, sahadaki başarısını ekonomik kazanca da dönüştürüyor. Yayın gelirlerinin yeni sezon dağıtım modeli netleşirken, Diyarbakır temsilcisinin ilk 6 haftadaki performansı önemli bir gelir elde etmesini sağladı.

SÜPER LİG'DE 6,5 MİLYAR LİRALIK HAVUZ

2026-2027 sezonunda Süper Lig yayın gelirlerinin 9 milyar liranın üzerine çıkması beklenirken, çeşitli kesintilerin ardından kulüplere dağıtılacak toplam tutarın yaklaşık 6,5 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Dağıtım sistemine göre gelirin yüzde 48'i kulüplere eşit şekilde verilecek. Yüzde 46'lık bölüm sezon içindeki performansa göre paylaşılırken, kalan yüzde 6 ise ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlara dağıtılacak.

Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün her biri, eşit dağıtım kapsamında yaklaşık 174,5 milyon liralık katılım payı almaya hak kazanacak.

Bunun yanında takımlar, sezon boyunca elde ettikleri sonuçlara göre ek gelir elde edecek.

HER GALİBİYETİN DEĞERİ 9,8 MİLYON LİRA

Performans gelirleri kapsamında galibiyetler kulüpler için ciddi bir kazanç anlamına geliyor. Amida Haber'in hesaplamalarına göre her galibiyet yaklaşık 9,8 milyon liralık gelir sağlayacak.

Beraberlik durumunda ise ilgili gelir iki takım arasında paylaştırılacak.

AMEDSPOR'A 39,2 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Sezonun ilk bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Amedspor, milli araya lider olarak girdi.

Bu performans sayesinde Diyarbakır temsilcisinin yalnızca galibiyetlerden elde edeceği gelirin yaklaşık 39,2 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Ligdeki çıkışını sürdüren Amedspor, sportif başarının yanı sıra ekonomik açıdan da önemli bir avantaj yakalamış durumda.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 126 MİLYON LİRA

Sezon sonunda ilk 6 içerisinde yer alan takımlar ayrıca sıralama primi de kazanacak.

Dağıtım planına göre şampiyonluğa ulaşan ekip yaklaşık 126 milyon lira ek gelir elde edecek. İkinci sıradaki takım 101 milyon lira, üçüncü 76 milyon lira, dördüncü 51 milyon lira, beşinci 26 milyon lira ve altıncı sıradaki ekip ise 13 milyon lira prim alacak.