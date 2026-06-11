Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Amedspor, teknik direktörlük kadrosunu flaş bir isimle doldurdu.

Diyarbakır kulübü, Anderlecht'ten ayrılan Besnik Hasi ile 2026-27 ve 2027-28 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Nahit Eren ve Hasi, anlaşmanın hemen ardından Amedspor'un kanalında canlı yayına çıkarak taraftarlara seslendi.

"DOĞRU PROJE, DOĞRU YER"

Hasi, İstanbul yerine Diyarbakır'ı seçmesini net bir dille açıkladı:

Amedspor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Daha önce doğru yerde ve doğru projede olmadığım oldu ama bu defa doğru proje ve doğru yerde olduğumu biliyorum.

BELÇİKA'NIN "MUCİZE ADAMI"

Hasi'nin Amedspor'a transferi ise adeta Belçika'yı karıştırdı. Belçika basını başarılı çalıştırıcının Süper Lig'e transferini manşetlerden duyurdu. Belçika'da tanınan isim kasım 2023'te çok kötü bir dönem geçiren KV Mechelen'in başına geçmişti. Hasi, kısa sürede takımı ayağa kaldırdı. HLN ve Sporza gibi Belçika spor yayın organları, Hasi'nin göreve gelmesinin ardından takımın adeta şampiyon edasıyla puan topladığını ve Şampiyonlar Ligi play-off'larını kıl payı kaçırdığını yazdı. Ülke basını, onun Mechelen'e taraftarla birlikte eşsiz bir dinamizm getirdiğini özellikle vurguladı.

AYRILIK TARTIŞMA YARATTI

Mechelen'deki başarılı dönem sürpriz bir veda ile noktalandı. Sözleşme yenilenmedi ve Hasi kulüpten karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. Belçika basınında uzun süre gündemde kalan bu ayrılığın arka planında, teknik direktör ile yönetim arasında transfer vizyonu ve bütçe konularında yaşanan görüş ayrılığının yattığı ileri sürüldü. Amedspor ise bu tartışmalı ayrılığın sonrasında Hasi ile imzaları attı.