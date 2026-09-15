Amedspor şoku sonrası karar verildi: Başkan açıkladı

Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.

NURİ ŞAHİN İLE YOLA DEVAM

Yeni sezona hayal kırıklığıyla başlayan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin hakkında karar çıktı. TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ yola devam edeceklerini duyurdu.

Gümüşdağ konuşmasında "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız" dedi.

"AVRUPA'YA TAŞIYACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

Avrupa hedeflerini vurgulayan Gümüşdağ, "Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.