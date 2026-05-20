Alman taraftardan Dolmabahçe'de Atatürk'e büyük saygısızlık

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolsever karşılaşmaya kitlenirken ortalık karıştı.

ALMAN TARAFTARLAR ATATÜRK HEYKELİNİN YANINDA İDRARINI YAPTI

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev final öncesinde Freiburg taraftarlarından skandal bir hareket geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; İki Alman taraftarın, Dolmabahçe sahil şeridinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin yanında idrarını yaptı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki çekti. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda Alman taraftarlara işlem yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

- "Bunların hiçbir şeye saygısı yok."

- "Tüm dünyanın tanıdığı Atamızı siz cahiller tanımıyor

olsanız bile saygı duymak zorundasınız."

- "Deniz havası bu densizleri çarpmış!"

- "Bunlara haddini siz bildirir misiniz biz mi bildirelim?"

- "Bunların çok iyi bir eğitime ihtiyacı var!"