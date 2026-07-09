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Halk TV Spor Ali Koç yolladı Aziz Yıldırım geri getirdi: İlk açıklaması olay oldu

Ali Koç yolladı Aziz Yıldırım geri getirdi: İlk açıklaması olay oldu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Müjdat Yetkiner'i altyapı koordinatörlüğüne getirdi. Yetkiner itibarını iade ettiği için Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ali Koç yolladı Aziz Yıldırım geri getirdi: İlk açıklaması olay oldu

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım altyapıda değişikliğe gitti. Altyapı Koordinatörü Şenol Çorlu'yla yollar ayrıldı. Yerine Müjdat Yetkiner getirildi.

8 YIL SONRA FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ

Aziz Yıldırım'ın bu kararıyla birlikte Müjdat Yetkiner, 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş oldu.

Ali Koç yolladı Aziz Yıldırım geri getirdi: İlk açıklaması olay oldu - Resim : 1

"ALLAH AZİZ YILDIRIM'I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Göreve gelmesinin ardından Radyo Gol'e konuşan Müjdat Yetiner, "Allah, Aziz Yıldırım'ı başımızdan eksik etmesin. Bana ahde vefa gösteren, iade-i itibar yapan camiamıza teşekkür ediyorum. Herkes hata yapabilir ama ben yapmadım" sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

2013-2018 yılları arasında da Fenerbahçe altyapısında çeşitli görevlerde bulunan Müjdat Yetkiner, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden günler sonra görevine son verildi.

O dönem Fenerbahçe'den ayrılığa dair yapılan açıklamada "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin Kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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