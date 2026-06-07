Ali Koç tekneyle geldi: Atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Şükrü Saracoğlu Stadyumu yanında eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleşiyor.

Oy verme işlemi saat 10.00'da başlarken, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç, oy kullanmak için tekneyle seçimin yapıldığı alana geldi.

Ali Koç oyunu kullandı.

''İNŞALLAH FENERBAHÇE KAZANIR''

Ali Koç açıklamasında, "Bir kez daha haziranın sıcak gününde seçim için bir araya geliyoruz. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyorum. Ama artık iki adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, marşımızdaki dostluğun gerçeğe dönüşmesini, bütün camianın birleşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

''ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇMİŞ VAZİYETTE''

Konuşmasını sürdüren Koç, "Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe, yıllardır haksızlığa maruz kalmış bir camia ama camia kendi içinde birlik ve bütünlük sağlayamadığı için bu haksızlıkları göremiyor. Gören de telaffuz edemiyorlar. Kazanan Fenerbahçe olsun." dedi.

BİRLİK MESAJI

Ali Koç birlik mesajı verirken, "Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacaksa camianın onun etrafında birleşmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.