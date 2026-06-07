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Halk TV Spor Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe sorusuna iki kelimelik yanıt verdi

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe sorusuna iki kelimelik yanıt verdi

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na Venezuela ile oynanan hazırlık maçı sonrası Fenerbahçe sorusu soruldu. Tecrübeli futbolcu, soruyu yanıtsız bırakarak ''İyi akşamlar'' yanıtını verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe sorusuna iki kelimelik yanıt verdi

Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral ile anlaşma sağladıklarını açıklayan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu bombasını da patlattı.

Hakan Safi'nin seçim çalışmalarını yürüttüğü sosyal medya hesabından, milli yıldız ile özdeşleşen ''Made in Romania'' adlı şarkı paylaşıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA FENERBAHÇE SORULDU

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu soruldu.

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İKİ KELİMELİK YANIT VERDİ

Transfer iddialarına dair görüşü sorulan Hakan Çalhanoğlu, ''İyi akşamlar'' yanıtını verdi ve soruyu yanıtsız bıraktı.
Milli futbolcunun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

30 MAÇTA 12 GOL 7 ASİST YAPTI

Kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle geride bıraktığımız sezonda 30 maça çıktı ve 12 gol atarken 7 de asist yaptı.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe
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