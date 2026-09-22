Ahmet Çakar Türkiye Fransa maçının sonucunu açıkladı
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye-Fransa maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den naklen yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU
Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu şu şekilde:
- Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
- Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
- Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
- Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
AHMET ÇAKAR’DAN MAÇ TAHMİNİ
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Türkiye-Fransa maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Çakar, Fransa’nın A Milli Takım’ı yeneceğini belirtti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi