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Halk TV Spor Ahmet Çakar Türkiye Fransa maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Türkiye Fransa maçının sonucunu açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye-Fransa maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Türkiye Fransa maçının sonucunu açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den naklen yayınlanacak.

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A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu şu şekilde:

  • Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
  • Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
  • Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

AHMET ÇAKAR’DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Türkiye-Fransa maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Çakar, Fransa’nın A Milli Takım’ı yeneceğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar Türkiye Fransa
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