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Halk TV Spor Ahmet Çakar Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek.

19 Eylül Cumartesi günü Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK

Kritik mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Trabzonspor İstanbul'da Galatasaray'a komşu olacakTrabzonspor İstanbul'da Galatasaray'a komşu olacak

Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.

Derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Trabzonspor - Galatasaray derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.

Ahmet Çakar, mücadelenin berabere biteceğini ifade etti.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'in 6. hafta programı ve hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cumartesi:

  • 20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

19 Eylül Cumartesi:

  • 17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
  • 17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
  • 20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
  • 20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

20 Eylül Pazar:

  • 17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor: Kadir Sağlam
  • 17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: Ali Şansalan
  • 20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar Trabzonspor Galatasaray
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