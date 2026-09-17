Ahmet Çakar Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
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Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek.
19 Eylül Cumartesi günü Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK
Kritik mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.
Derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Trabzonspor - Galatasaray derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.
Ahmet Çakar, mücadelenin berabere biteceğini ifade etti.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI
Süper Lig'in 6. hafta programı ve hakemler şu şekilde:
18 Eylül Cumartesi:
- 20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
19 Eylül Cumartesi:
- 17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
- 17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
- 20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
- 20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
20 Eylül Pazar:
- 17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor: Kadir Sağlam
- 17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: Ali Şansalan
- 20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi