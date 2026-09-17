Trabzonspor İstanbul'da Galatasaray'a komşu olacak

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor’a İstanbul Kemerburgaz’da Galatasaray’ın tesislerine yakın bir yerden 100 dönümün üzerinde bir arazinin tahsis edildiği öne sürüldü.

Hasan Tuncel'in haberine göre; Söz konusu arazi, Trabzonspor'un İstanbul'daki taşınmaz yatırımlarına eklenecek.

Projenin, bordo-mavili kulübün hem ekonomik kaynaklarını güçlendirmesi hem de kurumsal yapısına katkı sağlaması amaçlanıyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kemerburgaz’daki arazi hakkında gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ısrarının arazinin Trabzonspor'a kazandırılması sürecinde etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Şenol Güneş'in de projeye destek verdiği aktarıldı.

TRABZONSPOR GALATASARAY'A KOMŞU OLACAK

Trabzonspor'a tahsis edilen 100 dönüm arazinin Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine komşu konumda olduğu ifade edildi.

Böylelikle Trabzonspor, Galatasaray'a komşu olacak.

Trabzonspor'un taşınmaz yatırımlarına İstanbul'da yeni bir arazi daha ekleyeceği yazıldı.