Acun Ilıcalı'nın teklifini açıkladı

İngiltere Championship Play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselmeye hak kazanan Hull City'de teknik direktör Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu. Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuşan Jakirovic'in sözleri şu şekilde:

Bu sezonun omurgasını oluşturan yaklaşık 12 oyuncunun kalacağını düşünüyoruz. Bu da 12 ila 15 yeni transfer yapmamız gerektiği anlamına geliyor.

"BONSERVİS ÖDEYEMİYORDUK"

Arbër Hoxha, Rokas Pukstas ve Toni Fruk Hırvatistan Ligi'nden Premier Lig'de oynayabilecek futbolcular. Hoxha'yı geçen sezon istemiştik. Ancak transfer yasağımız nedeniyle bonservis ödeyemiyorduk ve Dinamo da onu bırakmak istemedi.

"ACUN ILICALI YENİ SÖZLEŞME HAZIRLADI"

Pazartesi günü Acun Ilıcalı ile görüştüm. Bana yeni sözleşme hazırladığını söyledi. Mevcut kontratımın bitmesine bir yıl var, kulübün de bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Bakacağız ama artık Premier Lig kulübü olduğumuz için yeni sözleşme almak normal.

"17 MAÇTA KÜMEDE TUTTUM"

Kayserispor'da sadece 17 maç çalıştım. Buna rağmen kümede kalmayı başardık ve adımın yazılı olduğu grafitiler, pankartlar ortaya çıktı. Kendimi değerli hissettim.

"SADECE MAĞLUBİYETLER SAYILIYOR"

Dinamo'da ise sadece mağlubiyetler sayılıyor. 60 maçta 10 yenilgi aldım ama yine de yeterli görülmedim. Oysa Gorica'da, Zrinjski'de, Rijeka'da da çok iyi işler yaptım. Gittiğim her yerde takımı daha iyi durumda bıraktım.