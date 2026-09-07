Acun Ilıcalı'nın Hull City'si İngilizleri şaşkına çevirdi: Premier Lig'de inanılmaz tablo
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ilk 3 haftanın ardından Premier Lig'de gol yemeyen tek takım oldu.
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İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftası sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
İLK 3 HAFTADA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER
MKM Stadyumu'ndaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Ligin ilk haftasında Manchester United'ı 2-0 Coventry'yi ise 1-0 mağlup eden Hull City, İngilizleri şaşkına çevirdi.
GOL YEMEYEN TEK TAKIM OLDULAR
Ligin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan turuncu-siyahlılar, 3. sırada yer alırken kalesinde gol görmedi. Hull City, 3 haftanın ardından Premier Lig'de gol yemeyen tek takım oldu.
SIRADAKİ RAKİP CHELSEA
Premier Lig'in 4. haftasında Hull City deplasmanda Chelsea'yle karşılaşacak. 12 Eylül Cumartesi günü Stanford Bridge'de oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi