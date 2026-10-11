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Halk TV Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti kaçırdı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti kaçırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında Everton ile karşılaştı. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Turuncu siyahlıların gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Muhammed Bellumi kaydetti. Konuk ekibin cevabıysa 55. dakikada Dewbury-Hall ve 68. dakikada Thierno Barry'den geldi.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Hull City'nin galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Everton ise namağlup yoluna devam etti. 10 puandaki Everton, 10. sırada yer alırken 9 puandaki Hull City ise 9. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP FULHAM

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Hull City deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Everton ise Chelsea'yi konuk edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hull City Acun Ilıcalı
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