Acun Ilıcalı'dan 'casusluk' açıklaması: Dev maç öncesi ortalık karıştı

İngiltere Championship play-off finaline yükselen Hull City’nin rakibi Southampton oldu.

'CASUSLUK' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final öncesi ‘casusluk’ iddiası ortalığı karıştırdı.

Yarı finalde Middlesbrough’u mağlup eden Southampton’ın rakibinin antrenmanı gizlice izlettiği iddiası üzerine lig yönetimi soruşturma başlattı.

Southampton’ın diskalifiye edilebileceği belirtilirken Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, talkSPORT’a konuştu.

"ÇOK SİNİRLENİRDİM"

"Bir takım Hull City'e karşı casusluk yapsa ne hissedersin?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim: Bu daha önce kaç kez oldu? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜLÜK GETİRDİLER"

Eleştirilerini sürdüren Acun Ilıcalı, "Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ama hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım. Southampton'ın sahiplerini tanıyorum. İyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler" sözlerini sarf etti.