Acun Ilıcalı talip oldu: Fenerbahçeli yıldız gitmek istiyor

İngiltere Premier Lig'e çıkma başarısı gösteren Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. 300 milyon euro yükselme bonusu alan Acun Ilıcalı sürpriz bir isme talip oldu.

HULL CITY'DEN TALISCA HAMLESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı transfer etmek için harekete geçti.

Haberde Brezilyalı futbolcunun Hull City'den gelen teklifi değerlendirmek istediği ifade edildi. Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin iyi bir teklif gelmesi halinde kabul etmesi bekleniyor. Yüksek maaşlı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'yla yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

45 MAÇTA 27 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Anderson Talisca, 2796 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, 27 gol ve 5 asist kaydetti.