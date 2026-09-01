Acun Ilıcalı Hull City'deki tek Türk futbolcuyu memleketine yollayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin halihazırdaki tek Türk futbolcusu olan Abdülkadir Ömür takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırması gereken turuncu-siyahlılarda Abdülkadir Ömür'e veda edilecek. Son iki sezonu Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık geçiren Abdülkadir Ömür kadroda düşünülmüyor.

ACUN ILICALI KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Hull Live'da yer alan habere göre; oyuncunun sıradaki adresi yine Türkiye olacak. Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği öne sürdü.

ACUN ILICALI KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Erzurumlu olan Acun Ilıcalı'nın da transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Ilıcalı daha önce kulübe elinden gelen desteği vereceğinin altını çizmişti.

ANTALYASPOR'DA 28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 28 maça çıkan Abdülkadir Ömür, bin 530 dakika sahada kaldı. Oyuncu bu sürede 2 asist kaydetti.