Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdi

Fenerbahçe'de eski yönetici Acun Ilıcalı'nın locasının iptal edilmesi nedeniyle başkan Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdiği belirtildi.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından parasını ödediği stadyumdaki locasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Aziz Yıldırım'ı işaret eden Ilıcalı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve 7 yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat! O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi. Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor. Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır.”

ILICALI YILDIRIM'I MAHKEMEYE VERDİ

Bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdiği belirtildi.

Gazeteciler Mehmet Aslan ve Yağız Sabuncuoğlu, 343 Digital'de katıldıkları programda Ilıcalı'nın iptal edilen locası nedeniyle dava açtığını söylediler.