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Halk TV Spor Acun Ilıcalı 16 milyon euroyu masanın üstüne koydu: 10 yıllık rekoru kıracak

Acun Ilıcalı 16 milyon euroyu masanın üstüne koydu: 10 yıllık rekoru kıracak

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi güçlendirmek için yaptığı son hamle İngiltere'de gündem oldu. 16 milyon euroyu masanın üstüne koydu. 10 yıllık rekoru kıracak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı 16 milyon euroyu masanın üstüne koydu: 10 yıllık rekoru kıracak

İngiltere Premier Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City'le ilgili ortaya atılan son iddia İngiltere'de gündem oldu. Acun Ilıcalı 16 milyon euroyu masanın üstüne koydu. 10 yıllık rekoru kıracak.

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HullLive'daki habere göre; Hull City, orta saha oyuncusu Kevin Danois'in transferi için Fransız ekibi Auxerre ile görüşmelerini sürdürüyor.
Habere göre; City'nin 16 milyon euro (13,6 milyon sterlin) civarındaki ilk teklifi reddedildi. Haberde "Bu da Tigers'ın 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için transfer rekorunu kırması gerektiği anlamına geliyor ve bunu yapmaya da hazırlar" ifadeleri yer aldı.

Acun Ilıcalı 16 milyon euroyu masanın üstüne koydu: 10 yıllık rekoru kıracak - Resim : 2
Fransa U21 Milli Takımı'nda oynayan futbolcu, geçen sezon Ligue 1'de 33 maçta forma giydi, üç gol attı ve bir asist yaptı. Hem hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor hem de kanatlarda da oynayabiliyor.

10 YILLIK REKOR KIRILACAK

Acun Ilıcalı bu transferi gerçekleştirirse kulübün 10 yıllık rekoru kırılacak.
HullLive'daki haberde, "City'nin en büyük transferi, 2016'da Tottenham'dan Ryan Mason'ı kadrosuna katmasıydı ve Tigers bu transfer için 13,2 milyon sterlin ödemişti. Ancak Tigers, Premier Lig'deki yeni hayatına hazırlanırken, bu rekorun bu yaz en az bir kez daha aşılması muhtemel görünüyor" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City Transfer
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