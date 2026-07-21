Acun Ilıcalı'nın Hull City'si TFF 1. Lig'den transfer yapıyor: Görüşmeler başladı

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İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Görüşmeleri bizzat sürdüren Hull City patronu Acun Ilıcalı tanıdık bir isme yöneldi.

HULL CITY DENİZ EREN DÖNMEZER'İ İSTİYOR

Spor Depor'da yer alan habere göre; Hull City, TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e talip oldu. Taraflar arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

KAYSERİSPOR'DA 3 MAÇA ÇIKTI

Kayserispor, Deniz Eren Dönmezer'i geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattı. Kayserispor formasıyla 3 maça çıkan Deniz Eren Dönmezer 4 gole engel olamadı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINA 15 YAŞINDA ÇIKTI

Şu anda 17 yaşında olan Deniz Eren Dönmezer, Süper Lig'deki ilk resmi maçına Adana Demirspor formasıyla 15 yaşında çıktı.