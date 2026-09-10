Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Roma maçının sonucunu duyurdu
Fenerbahçe - Roma maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak.
JESUS GIL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK
UEFA'nın kararıyla mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso ise yardımcılığını üstlenecek.
"YA 0-0 YA DA 1-1 BİTER"
Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Abdülkerim Durmaz konuşmasında "Ya 0-0 ya da 1-1 biter" diye konuştu.
GUENDOUZI VE ASENSIO YOK
Lyon maçının ardından yaşananlar nedeniyle UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi forma giyemeyecek. Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oppong, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Kerem, Greenwood, Muriqi.
Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Lima, Dybala, Soule, Malen.