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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Roma maçının sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Roma maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Roma maçının sonucunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak.

JESUS GIL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın kararıyla mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso ise yardımcılığını üstlenecek.

"YA 0-0 YA DA 1-1 BİTER"

Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Abdülkerim Durmaz konuşmasında "Ya 0-0 ya da 1-1 biter" diye konuştu.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Roma maçının sonucunu duyurdu - Resim : 1

GUENDOUZI VE ASENSIO YOK

Lyon maçının ardından yaşananlar nedeniyle UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi forma giyemeyecek. Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oppong, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Lima, Dybala, Soule, Malen.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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