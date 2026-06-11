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Halk TV Spor ABD'nin skandal kararı üzerine UEFA'dan sevindiren hamle

ABD'nin skandal kararı üzerine UEFA'dan sevindiren hamle

ABD'nin Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ı ülkeye almamasının yankıları sürüyor. UEFA, Omar Abdulkadir Artan'ın 2026 UEFA Süper Kupa maçını yöneteceğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
ABD'nin skandal kararı üzerine UEFA'dan sevindiren hamle

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

UEFA SÜPER KUPA MAÇINA ATANDI

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.

ABD'YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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