A milli takım yeni stadına kavuşuyor: Ankara’da geri sayıma geçildi

51 bin seyirci kapasiteli modern stadyumda çatı kaplama, saha zemini ve seyirci koltuklarının yerleştirilmesi tamamlanarak geri sayıma geçildi.

Türkiye’nin en çağdaş spor tesislerinden biri olması hedeflenen stadyum, son düzlükte ilerliyor.

ÇATI, ZEMİN VE KOLTUK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Projeyi yürüten firmanın yetkililerinden alınan bilgilere göre, stadyumun en kapsamlı iş kalemlerinden olan çatı kaplama, zemin düzenlemesi ve seyirci koltuklarının montajı büyük ölçüde bitti.

Çatı sistemlerindeki membran kaplamanın yarıdan fazlası tamamlanırken, saha zemini de büyük oranda hazır hale getirildi. Kalan kısımlarda ince işçilikler sürüyor.

Kırmızı ve beyaz renkli seyirci koltuklarının tamamı yerleştirildi.

Stadyumun görsel kimliğini belirleyen bu koltuk düzeni, tribünlere modern bir görünüm kazandırdı.

Protokol tribününde kullanılacak deri koltuklar ise zarar görmemesi için en son aşamada monte edilecek.

“TÜRKİYE” YAZISI DRONE GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKİYOR

Stadyumun en çok konuşulan detaylarından biri, kırmızı koltuklar arasında beyaz koltuklarla oluşturulan “Türkiye” yazısı oldu. Drone ile çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıkan bu yazı, stadyuma özgün bir kimlik kazandırırken, hem yerelden hem de ulusal medyadan ilgi görüyor.

Yetkililer, saha zemininin büyük ölçüde hazır olduğunu ve kalan çalışmaların ince detaylardan oluştuğunu belirtiyor.

Stadyum tamamlandığında hem görsel hem de teknik açıdan Türkiye’nin önde gelen spor tesisleri arasında yer alacak.

MODERN BİR SPOR TESİSİ İÇİN SON AŞAMA

Yeni Ankara Stadı, yalnızca yüksek seyirci kapasitesiyle değil, aynı zamanda çağdaş mimarisi ve modern altyapısıyla da öne çıkıyor.

Çatı sisteminden tribün düzenine, saha zemininden protokol alanlarına kadar birçok detayda sona yaklaşılması, projenin planlanan takvime uygun ilerlediğini gösteriyor.Başkentin yeni simgelerinden biri olması beklenen stadyumda geri sayım resmi olarak başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ankara, Türkiye’nin en modern spor tesislerinden birine kavuşacak.