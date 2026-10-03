MHK soruşturmasında yeni detaylar: Hakemlerin ifadeleri ortaya çıktı!

Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında, eski ve aktif hakemlerin emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı; dosyadaki mobbing, hakem atamalarına müdahale ve klasman listelerinde usulsüzlük iddiaları dikkat çekti.

Eski ve aktif hakemlerin ifadelerinde hakem atamalarına müdahale, mobbing, klasman listelerinde usulsüzlük ve FYS sistemi üzerinden manipülasyon yapıldığı yönünde dikkat çeken iddialar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda aktif ve eski hakem, müşteki ve tanık sıfatıyla emniyette ifade verdi. AA'nın aktardığı bilgilere göre ifadeleri alınan isimler arasında Taner Gizlenci, Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Abdulkadir Bitigen ve Emre Altun'un yanı sıra çok sayıda hakem ve eski hakem bulunuyor.

Dosyada yer alan ifadelerde, hakemlerin klasmanlara alınması ve maçlara atanması süreçlerine ilişkin dikkat çekici suçlamalar gündeme getirildi.

"10 YIL SONRA TASFİYE EDİLDİK" İDDİASI

Eski hakem ve Süper Lig gözlemcisi Emre Altun ile eski FIFA hakemi ve üst klasman gözlemcisi Taner Gizlenci'nin ifadelerinde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik iddialar yer aldı.

Gizlenci, 2015 yılında Trabzonspor-Gaziantepspor ve Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmalarının ardından yaşanan olaylar nedeniyle kendisi ve bazı hakem arkadaşlarına karşı uzun yıllar süren bir tutum sergilendiğini öne sürdü.

İfadesinde, dönemin Trabzonspor kongre üyesi ve daha sonra MHK üyesi olan Hikmet Öksüzoğlu'nun kendisine hakeme düşük not verilmesi yönünde baskı yaptığını iddia eden Gizlenci, bu talebi kabul etmediğini belirtti.

Gizlenci ayrıca Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından kendisiyle birlikte Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu ve Kutluhan Bilgiç gibi isimlerin klasman dışı bırakıldığını ileri sürdü.

"SENİN ANAHTARIN BENDE DEĞİL, BAŞKA KAPIYA GİT"

Dosyadaki en dikkat çekici ifadelerden biri ise Süper Lig hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na ait.

Numanoğlu, 2024-2025 sezonu öncesinde seminere katıldığını ve atletik testi geçtiğini, ancak sezonun ilk dört haftasında orta hakem olarak görevlendirilmediğini anlattı. Görev alamaması üzerine dönemin MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'i aradığını belirten Numanoğlu, Şahin'in kendisine "Senin anahtarın bende değil, başka kapıya git" dediğini iddia etti.

Numanoğlu, 28 Ağustos 2024 tarihli klasman listesinde isminin yer almamasının ardından hakemlik kariyerinin sona erdiğini ifade etti. Bu iddiaların Gündoğdu'nun emniyet ifadesinde de kendisine sorulduğu ve Gündoğdu'nun Numanoğlu'nun liste dışı kalmasını 8 Mart 2022'deki uygulama ve gerekçelere bağladığı görüldü.

SOYUNMA ODASINDA "MHK BAŞKANI HEMŞEHRİM" İDDİASI

Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa Tosun da ifadesinde 22 Mart 2025 tarihinde oynanan İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 Spor karşılaşması öncesinde yaşandığını öne sürdüğü olayı anlattı.

Tosun, maç öncesinde soyunma odasına gelen ve kendisini TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak tanıtan kişinin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hemşehri olduğunu ve kendisiyle sürekli görüştüğünü söylediğini iddia etti.

Tosun'un ifadesine göre söz konusu kişi, Ağrı maçlarında iyi performans gösteren hakemlerin isimlerini doğrudan Gündoğdu'ya ilettiğini ve bu hakemlerin kısa süre içerisinde daha üst düzey karşılaşmalara atandığını söyledi.

Bu anlatım, soruşturma dosyasında hakem atamalarına yönelik nüfuz kullanıldığı iddialarından biri olarak yer aldı.

FYS SİSTEMİNE MÜDAHALE İDDİASI

Emre Altun ve Mustafa Tosun'un ifadelerinde maç atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne (FYS) ilişkin de ciddi iddialar bulunuyor.

İki isim, hakemlerin performans puanları ve maçların zorluk derecelerine göre yapılan değerlendirmelere manuel müdahalelerde bulunulduğunu öne sürdü.

İddialara göre bazı hakemlerin puanlarının düşürülmesi, sınav sonuçları ile başarı sıralamalarının değiştirilmesi ve bu yolla klasman listelerinin etkilenmesi söz konusu oldu.

Müştekiler, sistem kayıtları ile TFF sunucularının incelenmesi halinde söz konusu müdahalelerin teknik olarak ortaya çıkarılabileceğini savundu.

Bu iddialar soruşturmanın "resmi belgede sahtecilik" başlığı kapsamında incelenen konular arasında bulunuyor. Soruşturmanın resmi çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

RİVA'DA ''SİSTEME UYMAZSANIZ'' İDDİASI

Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mesut Arık ve İbrahim Hakan Ceylan'ın da ifadelerinde 2024 yılında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin dikkat çekici anlatımlar yer aldı.

Eski hakem ve öğretmen Mesut Arık, 1 Ağustos 2024'te Riva'da düzenlenen üst klasman seminerine katıldığı sırada bazı hakem ve gözlemcilerin tesislere girişlerinin engellendiğini ileri sürdü.

Arık, seminer sırasında MHK yönetimi tarafından hakemlere yönelik "Bizim sistemimize ve yönlendirmelerimize uymayanları bir daha Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısından içeri sokmayız" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullanıldığını iddia etti.

Hakemler, bu sürecin 2022 yılında yaşanan operasyonun ardından bazı isimlere yönelik sistematik bir dışlama sürecine dönüştüğünü savundu.

AİHM BAŞVURULARI DOSYADA

Müşteki ifadelerinde ekonomik kayıplara ilişkin iddialar da yer aldı.

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen ile Emre Altun, herhangi bir disiplin cezası veya kendilerine bildirilen somut bir gerekçe olmaksızın hakemlik sisteminin dışında bırakıldıklarını öne sürdü.

Hakemler ve gözlemciler, görev alamamaları nedeniyle sezonluk ve uluslararası gelir kayıplarına uğradıklarını belirtirken, bazı isimlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduklarını da ifade etti.

Bu başvuruların sonuçlarına ilişkin süreç ise devam ediyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM

"Hakemler Dosyası" kapsamında operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda aktif ve eski hakemin müşteki veya tanık olarak ifadesi alındı. Cumhuriyet'in aktardığı listede toplam 54 kişinin ifade verdiği bilgisi yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyada yer alan iddiaların hukuki niteliği ve sorumluların bulunup bulunmadığı, soruşturma ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.