77 yaşındaki teknik adam eski yardımcısının 4 çocuk annesi eşiyle evlendi: Yasak aşk yaşıyorlarmış

Dünya bunu konuşuyor. Önceden haberler çıkıyordu ama doğrulanamıyordu. Meğer yasak aşk yaşıyorlarmış. 77 yaşındaki ünlü teknik adam eski yardımcısının 4 çocuk annesi eşiyle evlendi. Yasak aşk böylece resmileşti.

NBA takımlarından San Antonio Spurs'un efsanesi Gregg Popovic, eski yardımcı antrenör Mike Budenholzer’ın eski eşi Mary Barth Budenholzer ile evlendi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Popovich ve 61 yaşındaki Mary Barth Budenholzer 16 Eylül’de Teksas’ta evlendiler.



77 yaşındaki Popovich'in ilk eşi Erin Popovich, 2018’de yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu arada Popovich'in yardımcısı Mike Budenholzer de 4 çocuğunun annesi olan eşinden boşanmıştı.

17 YIL YARDIMCILIĞINI YAPTI

Mike Budenholzer, 1996 yılında Spurs’ta koç kadrosuna katıldı ve 2013 yılında Atlanta Hawks’ın baş antrenörü olmak üzere ayrılmadan önce 17 yıl boyunca Popovich’in yardımcılığını yaptı.

Popovich ve Budenholzer, 1999, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında dört NBA şampiyonluğu kazandılar.

Budenholzer daha sonra 2021’de Milwaukee Bucks’ı şampiyonluğa taşıyarak baş antrenör olarak ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.