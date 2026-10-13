72 yıllık Türk kulübünü satın aldı: Yeni başkanın ilk kararı belli oldu

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Adanaspor'da merakla beklenen devir işlemleri tamamlandı. Kulübün sahibi ve başkanı olan Ergin Göleli ve iş insanı Uğur Özdemir arasında imzalar atıldı.

UĞUR ÖZDEMİR KULÜBÜ DEVRALDI

Tesislerde gerçekleştirilen törenle birlikte Uğur Özdemir kulübü ve başkanlığı devraldı. 72 yıllık Adanaspor'u devralan Özdemir'in ilk kararı belli oldu.

TARAFTAR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Özdemir en kısa süre içerisinde bir taraftar buluşması gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Adanaspor Taraftarları, en kısa zamanda kulübümüzde bir taraftar buluşması gerçekleştirerek birlik ve beraberlik mesajımızı hep birlikte tüm kamuoyuna duyuracağız. Adanaspor’umuzun geleceği için omuz omuza vereceğimiz bu buluşmaya tüm taraftarlarımız davetlidir. Buluşmanın gün ve saati en kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır. Birlikte daha güçlüyüz. Adanaspor için omuz omuza!

6 HAFTADA PUAN ALAMADILAR

2 yılda 2 lig düşen Adanaspor bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ediyor. İlk 6 haftada puan alamayan Adanaspor, 17. sırada yer alıyor.