650 kişiyle başladı 1.5 milyona ulaştı: İzmir'i salladı

İzmir’de gerçekleştirilen HYROX İzmir, 70 ülkeden 1606 sporcunun katılımıyla yapıldı. Koşu ve fonksiyonel antrenmanı tek bir yarış formatında bir araya getiren HYROX, İstanbul’daki iki organizasyonun ardından ilk kez İzmir’de sporcuları ve fitness tutkunlarını buluşturdu.

Fuar İzmir’de gerçekleşen yarışlar boyunca sporcular, sekiz adet 1 kilometrelik koşu etabını sekiz fonksiyonel egzersiz istasyonuyla tamamlayarak dayanıklılık, güç ve performanslarını test etti. Tek mekanda gerçekleştirilen yarış formatı sayesinde izleyiciler de starttan finişe kadar tüm parkuru kesintisiz takip etme fırsatı yakaladı. Yarış atmosferi boyunca sporcuların performansı, mücadelesi, yüksek tempolu ve seyir keyfi yüksek bir deneyime dönüştü.

650 KİŞİYLE BAŞLADI: 1.5 MİLYONA ULAŞTI

2017’de Hamburg’da yaklaşık 650 kişiyle başlayan HYROX, bugün 35’ten fazla ülkede 100’ün üzerinde şehre yayılan ve 1,5 milyonun üzerinde katılımcıya ulaşan global bir organizasyona dönüştü. Dünya genelindeki yaklaşık 18 bin bağlantılı spor salonu da HYROX’u yarış gününün ötesine taşıyan global bir antrenman ağı oluşturuyor.

PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis, iş birliğini şöyle değerlendirdi:

''PUMA’nın performans ürünleri, farklı spor disiplinlerinin ve sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor. HYROX’un ilk yarışından beri devam eden ve 2030’a kadar uzanan ortaklığımız da bu yaklaşımın önemli bir parçası. HYROX’u, inovasyon gücümüzü doğrudan sporcularla buluşturan ve ürünlerimizin farklı koşullardaki performansını ortaya koyan stratejik bir platform olarak görüyoruz.

PUMA x HYROX Deviate NITRO™ Elite’ın Sports Illustrated tarafından hibrit sporcular için ‘Yılın Ayakkabısı’ seçilmesi, ürünlerimizin ulaştığı seviyenin önemli göstergelerinden biri. PUMA x HYROX koleksiyonumuz, ayakkabının yanı sıra giyim ve aksesuar kategorilerini de kapsıyor.

Performans sporlarına artan ilginin, spor tüketiminde kalıcı bir dönüşüme işaret ettiğini görüyoruz. PUMA’nın bu dönüşümde ürün, teknoloji ve güçlü iş birlikleriyle daha fazla sporcuya ulaşmasını önceliklendiriyoruz. HYROX ile ortaklığımızı da bu vizyonla büyütmeye devam edeceğiz.''

TÜRKİYE’DE HYROX ARAMALARI 18 AYDA 15 KAT ARTTI

Fitness & Wellness Türkiye’nin Google Trends verileri üzerinden yaptığı analize göre; Ocak 2025’ten bu yana Türkiye’de HYROX arama ilgisi 15 kat arttı. “HYROX training”, “PUMA HYROX” ve “HYROX İzmir” gibi sorguların “Breakout” seviyesine ulaşması, ilginin yarış takviminden antrenman ve ürün araştırmasına doğru genişlediğini gösteriyor.

Bu büyümenin bir diğer boyutunu spor turizmi oluşturuyor. Şubat ayında İstanbul’da gerçekleştirilen ilk HYROX, 95 ülkeden sporcuyu bir araya getirirken ağustostaki ikinci organizasyona 113 ülkeden 5 bin 209 sporcu katıldı. İzmir’de 70 ülkeden gelen sporcuların yarışmasıyla uluslararası katılım üçüncü organizasyonda da devam etti.

Farklı ülkelerden sporcuların yarış için Türkiye’ye gelmesi; ulaşım, konaklama, yeme-içme ve şehir içi harcamalarla organizasyonun ekonomik etkisini yarış alanının dışına taşıyor. İstanbul’un ardından İzmir’in de takvime eklenmesi, Türkiye’nin global HYROX topluluğuna farklı destinasyonlar sunma potansiyelini güçlendiriyor.

“TÜRKİYE’NİN GLOBAL HYROX TOPLULUĞUNDAKİ YERİ GÜÇLENİYOR”

HYROX Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu-Kuzey Afrika Genel Müdürü Mustafa Şener, HYROX’un Türkiye’de ulaştığı noktayı şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de HYROX’a olan ilginin çok kısa sürede yarış gününün ötesine geçtiğini görüyoruz. Sporcular HYROX’u antrenman rutinlerinin bir parçası haline getirirken, etrafında güçlü bir topluluk da büyüyor. HYROX’un dünyanın her yerinde aynı formatta düzenlenmesi, Türkiye’deki sporcuları global bir yarış topluluğunun parçası haline getiriyor.

İstanbul’un ardından İzmir’in yarış takvimine eklenmesi, bu global deneyimin Türkiye’de daha geniş bir sporcu kitlesine ve yeni şehirlere ulaşması açısından önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki HYROX topluluğunu büyütmeye ve global HYROX ekosistemiyle bağını güçlendirmeye devam edeceğiz.”