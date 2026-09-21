6 maçta galibiyet alamadan sondan 2. sıraya indi "3 yıldır takım uçuşa geçti" dedi

Süper Lig'de 6. hafta maçları oynandı ve milli araya girildi. İlk 6 haftada galibiyet alamadan sondan 2. sıraya kadar indi, son 3 yıl içinde takımın uçuşa geçtiğini söyledi.

Göztepe, kendi sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. 6 maçta galibiyeti olmayan, 3 beraberlik, 3 de yenilgisi bulunan İzmir ekibi Süper Lig'de 17. sıraya kadar geriledi.

"TAKIM UÇUŞA GEÇTİ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor maçından sonra şunları söyledi:

"Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da gol yiyoruz.

Taraftarlar gerçekten takımı iyi bir şekilde destekledi ve takım oyundan kopmadı, ikinci golü bulduk. Beraberlikle maç sonuçlandı. Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı koparmak adına ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyor.

"Defans pozisyonda oynayan 5 savunmacımız şu anda sakat. Onlar dönünce aslında çok daha güçlü bir rekabet ortamı ortaya çıkacak ve savunmada çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün aslında maça baktığınızda yedek kulübesinde savunma anlamında değiştirebileceğimiz neredeyse hiçbir oyuncu yoktu. Sadece ön alanda oynayan oyuncularla ilgili değişiklikler yapabilirdik. Savunmacılarımız sakatlıktan dönünce problemin nerede olduğunu daha net bir şekilde görebileceğiz. Bugün aslında maçta bizim düzenli olarak oynayan 2 savunmacımız oynadı. Ama onların gelmesiyle beraber bu anlamda çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün Bokele dışında savunmada oynayan bütün oyuncularımız aslında genç oyuncular ve gol yedikten sonra bir gerginlik, stres ortamı yaşanıyor. Savunmada çok daha özgüvenli olmalıyız ve performansımızı kesinlikle çok daha ileriye götürmeliyiz."

Stoilov, milli takım aralarını sevmediğini, şu anda kendilerinin bir nefes almaya ihtiyaçları olduğunu, milli arayla birlikte oyuncuların sakatlıktan dönmesine ihtiyaçları olduğunu belirtti. 3 yıldır çok başarılı işler ortaya koyduklarını ve takımın uçuşa geçtini söyleyen Stoilov, sakatlıkların kendilerini kötü etkilediğini, taraftarların güvenini geri kazanmak için yapmaları gereken tek şeyin maç kazanmak olduğunu söyledi.