İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda fırtına gibi esiyor. 3'te 3 yaptık, gruptan çıktık. Muhteşemsiniz kızlar.

Milli takımımız ilk maçında Kuzey Makedonya'yı devirmiş, ikinci maçında da Cezayir'i 3 - 0 (25-7, 25-13, 25-13) mağlup etmişti.

Millilerimiz 3. maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Bu maçı da zorlanmadan kazandı. Setler 25-17, 25-17 ve 25-18 bitti.

Millilerimizden Berka 12 sayıyla en skorer isim olurken, Aylin, Beren, Tuğba ve İdil Naz maçı 10'ar sayı ile tamamladı. Begüm 7, Merve, Dilay ve Arelya da 1 sayı ile oynadı.

MİLLİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİBİ YUNANİSTAN

Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda yer alan millilerimiz gruptan çıkmayı garantiledi.

Kadın Milli Takımımız, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.