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3 maçta görevine son verildi: Bir de teşekkür ettiler!

Daha sezon yeni başladı. Ancak 3 maçta görevine son verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
3 maçta görevine son verildi: Bir de teşekkür ettiler!

Daha ligde sezon yeni başladı. Ancak 3 maçta görevine son verildi.
TFF 2. Lig'de kırmızı grupta yer alan İnegölspor, ilk maçında kendi sahasında 12 Bingölspor'la 2-2 berabere kaldı.

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İkinci haftada deplasmanda Serikspor'la karşı karşıya gelen İnegölspor, rakibine 2-1 mağlup oldu.
İnegölspor, üçüncü hafta maçında ise kendi evinde Karacabey Belediye'ye 1-0 yenildi.
Üç hafta sonunda 1 puanla 14. sırada yer aldı.

GÜVEN VAROL'LA YOLLAR AYRILDI

İnegölspor, bu sonuçlardan sonra teknik direktör Güven Varol'un görevine son verdi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Güven Varol’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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