3 maçta görevine son verildi: Bir de teşekkür ettiler!

Daha ligde sezon yeni başladı. Ancak 3 maçta görevine son verildi.

TFF 2. Lig'de kırmızı grupta yer alan İnegölspor, ilk maçında kendi sahasında 12 Bingölspor'la 2-2 berabere kaldı.

İkinci haftada deplasmanda Serikspor'la karşı karşıya gelen İnegölspor, rakibine 2-1 mağlup oldu.

İnegölspor, üçüncü hafta maçında ise kendi evinde Karacabey Belediye'ye 1-0 yenildi.

Üç hafta sonunda 1 puanla 14. sırada yer aldı.

GÜVEN VAROL'LA YOLLAR AYRILDI

İnegölspor, bu sonuçlardan sonra teknik direktör Güven Varol'un görevine son verdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Güven Varol’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."