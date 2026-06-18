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3 büyüklerde oynamıştı: Çorum FK anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Çorum FK'ın 3 büyüklerde de oynayan golcü futbolcuyla anlaştığı ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
3 büyüklerde oynamıştı: Çorum FK anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, golcü transferinde kararını verdi.
Çorum FK'nın 3 büyüklerde de forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaştığı belirtildi.

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Çorum Haber'deki habere göre; Michy Batshuayi'nin İstanbul’da sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da imza atacağı iddia edildi.

BATSHUAYI'NIN KARNESİ

32 yaşındaki Michy Batshuayi, Türkiye'de 3 büyüklerin dışında Standart Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Cyrstal Palace, Eintracht Frankfurt takımlarında da oynadı.
Beşiktaş'ta 2021-2022 sezonunda oynayan Belçikalı oyuncu, 33 lig maçında 14 gol attı.
2023'ten itibaren 2 sezon Fenerbahçe forma giyen Batshuayi, 46 karşılaşmada fileleri 24 kez havalandırdı.
Batshuayi, 2024-2025 sezonunda ise Galatasaray'da 18 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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