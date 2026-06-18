Çorum FK'nın başkanı tam 65 milyon euro saydı: Bir çırpıda satın aldı

Süper Lig’in yeni ekibi Arca Çorum FK’nın başkanı iş insanı Savaş Balçık, Çorum’da gündem olacak yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Kentin önemli konaklama tesislerinden olan Anitta Otel, yaklaşık 65 milyon euro karşılığında Savaş Balçık tarafından satın alındı.

SÜPER LİG’E YÜKSELMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol üstlenen Balçık, daha önce yaptığı açıklamada Çorum’a yeni yatırımlar kazandıracaklarını belirmişti.

Satın alınan otel, bu hedef doğrultusunda atılan ilk büyük adımlardan birisi olarak belirtildi.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Çorum’un önde gelen konaklama tesisleri arasında yer alan Anitta Otel’in, yeni dönemde hayata geçirilecek yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla hizmet kalitesini daha da artırması hedefleniyor. Söz konusu yatırımların, kentin turizm potansiyeline ve yerel ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Savaş Balçık’ın daha önce duyurduğu otel, aquapark, alışveriş merkezi ve sosyal yaşam alanı projeleri göz önüne alındığında, Anitta Otel’e yönelik yatırımın Çorum’da planlanan kapsamlı projeler zincirinin ilk adımı olduğu değerlendiriliyor.