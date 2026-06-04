2'sinin de teknik adam tercihi aynı çıktı: Fenerbahçe'nin başına geçecek

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreyes 2 gün kaldı. Kongrede başkan adayları olarak Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.

Adaylar seçim için çalışmalarını sürdürürken, 2'sinin de teknik adam tercihinin aynı olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Mevlüt Tezel, Yıldırım'ın da Safi'nin de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı istediklerini ileri sürdü.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRAYA BIRAKTILAR

Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Aldığım duyumlara göre Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın birinci hoca tercihleri Vincenzo Montella!

Ama Dünya Kupası'na odaklanmış milli takım ve Montella'nın konsantrasyonunu bozmamak için açıklamada bulunamıyorlar.

İki aday da Montella'yı yokladı ama İtalyan çalıştırıcı kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı.



Kendinizi Montella'nın yerine koyun; Dünya Kupası'nda başarılı olursanız adınız Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle anılacak.

Şu anda bile adı İtalyan Milli Takımı'yla anılıyor!

Aziz Yıldırım, erken açıkladığı için Jose Mourinho'yu Ali Koç'a kaptırmıştı.

Yine aynı hatayı yapmak istemiyor.

Safi de Montella'nın takım arkadaşı ve dostu olan Maldini kozunu kullanıyor ama o da açıklama yapamıyor!

Taraftar da altı yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman yerine, ligi avucunun içi gibi bilen, formda ve başarılı bir Montella'yı ister!