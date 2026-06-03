Sadettin Saran 'İlk defa duyacaksınız' dedi: Soyunma odasında şaşkına çeviren olayı açıkladı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurulla birlikte görevi devredecek olan başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Sadettin Saran, ara transfer döneminde En Nesyri'nin yollanmasına dair yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"DUŞUNU ALIP VEDALAŞMADAN GİTTİ"

Kocaelispor maçını hatırlatan Sadettin Saran, Faslı futbolcunun taraftar tepkisi nedeniyle gitmeye karar verdiğini söyledi. Soyunma odasında yaşananları anlatan Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

İlk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi "adamı sattılar" diye eleştiriyorlar ya... Kocaeli maçında hoca onu 65. dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde, En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti.

Çünkü yuhalanmanın, sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor... Bunlar gencecik insanlar; etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık, "Bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi?" diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi.