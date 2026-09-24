23 ülkeden Bodrum'a akın edecekler: 2 günde binlercesi koşacak

Mint Organizasyon tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, 2-3 ve 4 Ekim tarihlerinde yerli ve yabancı binlerce atleti muhteşem doğası ve tarihi dokusuyla bir araya getirecek.

Kayıt döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından yarış listeleri netleşirken, dev organizasyonda 23 farklı ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu bu kez Bodrum sokaklarında adımlarını zafer için atacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu gibi güçlü kurumların destekleriyle hayata geçirilen dev etkinlikte, her seviyeden sporcuya uygun üç farklı etap sunuluyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen koşucular, Bodrum’un ünlü sarı yaz güneşinin altında 21K, 10K ve 5K parkurlarında kıyasıya bir mücadeleye girişecek.

Katılımcı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve Güney Afrika gibi dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen elit atletler yer alıyor.

Geniş sponsor ağıyla dikkat çeken maratonda MediaMarkt katılımcı marka olarak öne çıkarken; Acıbadem, Garmin ve Uludağ Premium gibi dev markalar da sponsorluklarıyla organizasyona büyük destek veriyor.

BODRUM'UN TARİHİ YERLERİNDE KOŞULACAK

Yarışların rotası ise sporculara adeta bir açık hava müzesinde koşuyormuş hissi yaşatacak şekilde tasarlandı. Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak yarışlarda atletler; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi ve marinayı kapsayan eşsiz bir güzergahı takip edecek.

Bodrum’un simgesi haline gelen beyaz evlerin ve begonvillerin arasından geçecek olan 21K parkuru Bitez ve Konacık yönüne doğru uzanırken, daha kısa mesafeli olan 10K ve 5K rotaları ise yarışmacılara şehir merkezinde hızlı ve keyifli bir deneyim sunacak.

Büyük heyecan 4 Ekim Pazar günü sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşıyor. Zorlu 21K etabı saat 07.30’da başlarken, 10K ve 5K yarışları ise hemen ardından saat 07.45’te aynı meydandan start alacak.

MADALYALARDA ÖZEL ÇOCUKLARIN EL EMEĞİ VAR

Sportif mücadelenin ötesinde derin bir sosyal sorumluluk bilinci de taşıyan Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da anlamlı bir iş birliğine imza atıyor.

Yarışı başarıyla tamamlayan tüm sporcuların göğsünü kabartacak olan özel tasarım finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocukların el emeğiyle titizlikle hazırlandı.

Bu sayede sporcuların boyunlarına takılacak her madalya, organizasyonun toplumsal dayanışma ruhunu da geleceğe taşıyacak. Öte yandan çocukların sporla buluşacağı ve ana yarışlar öncesinde kente büyük bir neşe katacak olan Çocuk Koşusu ise 3 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Bodrum Belediye Meydanı’nda çocukların heyecanlı adımlarıyla başlayacak.