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145 yıllık kulüp sadece 1 euroya satıldı

Fransa'nın 145 yıllık kulübü Bordeaux, 1 euroya satıldı. Kulübün yeni sahibi borçları da devraldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
145 yıllık kulüp sadece 1 euroya satıldı

Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'nun 1 euroya satıldığı duyuruldu.

BORÇLARI DEVRALDILAR

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e "borçlarını üstlenilmesi kaydıyla sembolik bir bedel karşılığında" devrettiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonunun huzuruna çıkacaklar." ifadeleri kullanıldı.

BÖLGESEL LİGE KADAR DÜŞTÜLER

2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux, bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu olan Bordeaux, şu an bölgesel ligde mücadele ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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