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Halk TV Spor 104 yıllık Süper Lig ekibine büyük şok: Maça saatler kala takım otobüsü haczedildi

104 yıllık Süper Lig ekibine büyük şok: Maça saatler kala takım otobüsü haczedildi

Kasımpaşa'ya konuk olacak Konyaspor'un takım otobüsü biriken borçlar nedeniyle haczedildi

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
104 yıllık Süper Lig ekibine büyük şok: Maça saatler kala takım otobüsü haczedildi

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi yeşil-beyazlılarda mali kriz yaşanıyor.

KONYASPOR'DA MALİ KRİZ

Konyaspor, önceki dönemin alacakları nedeniyle önemli bir borç yüküyle karşı karşıya. Eski yönetici Adem Bulut’un alacakları nedeniyle kulübün banka hesaplarına bloke konulmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

OTOBÜSE HACİZ KONDU

Yeşil-beyazlıların borcu nedeniyle kulüp otobüsünün haczedildiği öğrenildi. Kulüpten konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken taraftarlar eski yönetime tepkili.

SADECE 3 PUAN ALABİLDİLER

Geride kalan 5 haftada Konyaspor beklentilerin çok altında kaldı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar 5 haftada sadece 3 puan alabildi. Tek galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Konyaspor, 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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