104 yıllık Süper Lig ekibine büyük şok: Maça saatler kala takım otobüsü haczedildi
Kasımpaşa'ya konuk olacak Konyaspor'un takım otobüsü biriken borçlar nedeniyle haczedildi
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Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi yeşil-beyazlılarda mali kriz yaşanıyor.
KONYASPOR'DA MALİ KRİZ
Konyaspor, önceki dönemin alacakları nedeniyle önemli bir borç yüküyle karşı karşıya. Eski yönetici Adem Bulut’un alacakları nedeniyle kulübün banka hesaplarına bloke konulmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
OTOBÜSE HACİZ KONDU
Yeşil-beyazlıların borcu nedeniyle kulüp otobüsünün haczedildiği öğrenildi. Kulüpten konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken taraftarlar eski yönetime tepkili.
SADECE 3 PUAN ALABİLDİLER
Geride kalan 5 haftada Konyaspor beklentilerin çok altında kaldı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar 5 haftada sadece 3 puan alabildi. Tek galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Konyaspor, 16. sırada yer alıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi