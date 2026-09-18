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Zülfü Livaneli 'Yiğidim Aslanım' ricasında bulunmuştu: YENİ Parti mitinglerde şarkı değişikliğine gitti

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin mitinglerde çalınmaması yönündeki ricası üzerine YENİ Parti, miting müziklerinde değişikliğe gitti.

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Sanatçı Zülfü Livaneli, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nâzım Hikmet için kaleme aldığı "Zindanı Taştan Oyarlar" şiirinden bestelediği "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin mitinglerde çalınmaması yönünde YENİ Parti'den ricada bulunmuştu.

Söz konusu eserin bir ağıt olduğunu belirten Livaneli, şarkının miting meydanlarındaki enerjiyi düşürdüğünü ifade etmişti.

Zülfü Livaneli 'Yiğidim Aslanım' ricasında bulunmuştu: YENİ Parti mitinglerde şarkı değişikliğine gitti - Resim : 1
Zülfü Livaneli - Özgür Özel
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YENİ PARTİ MİTİNGLERDE MÜZİK DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Bu talep üzerine müzik listesinde değişikliğe giden YENİ Parti'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da düzenlediği mitingde Livaneli'nin "Merhaba" şarkısı çalındı.

Mitingde yurttaşlara hitap eden Özel, Zülfü Livaneli'nin de buluşmayı takip ettiğini aktararak sanatçının alana gönderdiği şu mesajı paylaştı:

"Meydana selam söyle; yeni partililere, yeni umuda selam söyle. Yeni bir umuda merhaba, benden selam olsun Bursa'ya."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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