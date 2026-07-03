Bakan Uraloğlu: Memur maaşlarının 10 gün yatmadığı zamanları biliriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ Valiliği'ndeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Valiliğe gelişinde Bakan Uraloğlu'nu; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AKP Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik ziyaretinin sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MEMURLARIN 10 GÜN MAAŞ ALAMDIĞI GÜNLERİ DE BİLİRİZ"

AKP iktidarının ilk yıllarında köylerde ebe ve imam olmadığını belirten Uraloğlu, 2002'den önce devlet memurlarının 10 gün maaş alamadığı dönemlerin yaşandığını iddia etti.

"Bakın AK Parti'mizin ilk yıllarında köylere milletvekillerimiz gittiği zaman onlardan ebe, hemşire istenirdi, imam istenirdi. Bugün internet isteniyor. Çok çok kıymetli bu noktalara geldik. Allah'ın izniyle onu da çok çok daha üst seviyeye çıkarmış olacağız." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şöyle konuştu:

"Elbette biz hizmetleri yapacağız ama yaptığımız hizmetleri biz bir oy terazisine koymuş olsak, onu oyla tartmaya çalışsak biz açık ara her tarafta çok büyük oylar alırız. Sadece hizmetlerle oy alınmıyor değerli kardeşlerim. İnsanların gönüllerine de girmemiz lazım. Nasıl Çanakkale Köprümüzü yaptıysak, bizim insanların gönül bağlarını kurmamız lazım. Onların gönüllerine daha beraber girmemiz gerekir.

Tam da teşkilatımız yıllardır bunu yapıyor. Allah'ın izniyle bundan sonra daha iyi bir şekilde yapacaktır ve biz başta Tekirdağ'ımız, Trakya'mız ve tüm Türkiye'mizde de inşallah bu anlamda da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha nice çeyrek asırlar, daha nice yüzyıllar bu mantıkla AK Parti'mizin gösterdiği yolda, koyduğu prensiplerle beraber hizmet edeceğiz.

Ben yarım asır dedim, yüzyıl dedim. 90'lı yılları bilen kardeşlerimle şöyle bir geriye gidelim. Ben devlet memurluğundan gelen bir kardeşinizim. Ertesi gün bankamatiğe paramız yatacak mı diye endişe ettiğimiz, bir hafta, 10 gün maaşların yatmadığı zamanları biliriz. Biz şimdi 2023'leri bile planladık. Ne söylemişsek onu da gerçekleştirdik. 2028'i, 2035'i, 2055'i planlıyoruz. Devlet olmak da tam böyle bir şey." (DHA)