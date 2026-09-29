Son Dakika | YENİ Parti Sözcüsü AYM'ye ne yanıt vereceklerini açıkladı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre şunları ifade etti:

Partilerin kuruluşu ile ilgili itirazlar gelebiliyor. Neredeyse partisinin ismi ile ilgili itiraz gelmeyen Türkiye'de parti kalmamış desek yeridir. Herkese bir şekilde gidiyor ve isimlere de baktığınız zaman Yargıtay'ın sitesinden, isimler de böyle peş peşe benzer isimler olduğunu görürsünüz. Önemli olan bu karıştırılıyor mu, karıştırılmıyor mu? Yani bizim partimizle, YENİ Parti ile Yenilik Partisi'nin amblemlerini yan yana koyun; bunu Türkiye'de karıştırabilecek hiç kimse yoktur.

Dolayısıyla bu bir inceleme. İnceleme sonrasında o gün de söyledik; Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Anayasa Mahkemesi de bir ay içinde karar vermek durumundadır. Bunu 3 aya kadar uzattığı olmuştur ama daha fazla uzattığı olmamıştır. Bizden bir aylık süre içerisinde savunma yazmamızı, yani bir cevap yazmamızı istedi. Biz elimizdeki bilirkişi raporlarını, geçmiş uygulamaları, içtihatları, bunları kapsayan kapsamlı bir açıklama yazıp göndereceğiz. Biz bir arada benzerlik olmadığını düşünüyoruz, kararın da öyle çıkacağını düşünüyoruz.

Ammavelakin yani bu büyük bir mesele değil; partinin tüzel kişiliğine, kurumsal kimliğine, seçime girme yeterliliğine... bunların hiçbirini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa en fazla biz ismimizin başına başka bir şey... Kurucular Kurulu'nu toplarız, başka bir şey koyma konusunda bir ek yapabiliriz yani. O kadar büyük bir problem değil bu dediğim gibi.