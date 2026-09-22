Son Dakika | YENİ Parti fon skandalının başlangıç tarihini açıkladı! "Neyi kaçırıyorlarsa kaçırmışlar"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera ve Pusula Holding bağlantılı fon skandalında çöküşün başladığı tarih olarak 28 Ağustos’u işaret etti. SPK’nın fonlara sınırlama getiren rehberi bu tarihte yayımladığını belirten Emir, rehber öncesinde kimlerin satış yaptığının ve paraların nereye aktarıldığının araştırılmasını istedi. Emir, "28 Ağustos'a kadar neler yapıyorlarsa, neyi kaçırıyorlarsa kaçırmışlar" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’yi sarsan fon skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. SPK ile ilgili bakanlığın olağan dışı fiyat hareketlerini önceden bildiğini söyleyen Emir, 28 Ağustos’a kadar herhangi bir adım atılmadığını savundu.

Emir, "Bakın bir fon skandalıyla sarsılıyoruz. Öyle bir skandal ki herkesin gözü önünde gerçekleşti. Bakan onay öncesinden biliyor. SPK'nın açıklamasından anlıyoruz ki daha öncesinden biliyor" dedi.

Olağanüstü fiyat artışlarının 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren bilindiğini belirten Emir, "SPK biliyor, Bakan biliyor, biz konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

28 AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ

SPK’nın yatırımcı rehberine ilişkin taslağı 28 Ocak’ta yayımladığını söyleyen Emir, asıl rehberin ise 28 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini belirtti. Aradaki sürede taslağın ilgili kişilerin önüne gittiğini ve görüşlerinin alındığını öne sürdü.

Emir, rehberin yayımlanmasında uluslararası kuruluşların raporlarının etkili olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Peki 28 Ağustos'ta niye geldi? Bakan dedikten 11 ay sonra, SPK ilk taslağı yazdıktan 6 ay sonra gelen bu rehberin gelmesinin sebebi de yine dışarısı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin raporları var. 'Eğer buna tedbir almazsanız, eğer gerekli önlemler alınmazsa sizi gelişmekte olan piyasalar endeksinden çıkaracağız' raporu var."

Rehberle fonlara getirilen sınırlamaya da değinen Emir, "Yani o rehberin içinde de bu fonlara 'Bir hisseyi ancak %5 ve toplamda %20 oranında hisse alabilirsiniz' sınırlaması var. Çünkü oradaki anormal balonu söndürmek lazım. Dışarısı uyarıyor ve mecburen yayınlıyorlar" dedi.

28 AĞUSTOS ÖNCESİNDEKİ SATIŞLARI SORDU

Emir, rehber yayımlanmadan önce kimlerin elindeki fonları sattığının ve elde edilen paraların nereye aktarıldığının belirlenmesini istedi:

"Buradan soruyorum, ilk sorumu soruyorum: 28 Ağustos'tan önce fon satışı yapan, fondan para kazanan, o kazandığı paraları başka yere yatıran, yurt dışına gönderen, çoluğunun çocuğunun serveti olarak, yakınlarının serveti olarak biriktiren kimler var?"

Yaklaşık 500 bin vatandaşın yaşanacaklardan habersiz olduğunu savunan Emir, 28 Ağustos’un ardından satışların başladığını ve balonun patladığını söyledi.

Emir, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yurt dışı bastırınca, artık sürdürülemez hale gelince, aylarca bekledikleri, herkesin gözü önünde olan, herkesin bilgisi dahilinde olan rehberi 28 Ağustos'ta yayınlamışlar. 28 Ağustos'a kadar neler yapıyorlarsa, neyi kaçırıyorlarsa kaçırmışlar. Yetmemiş, olay patladıktan sonra da dört gün boyunca hala bu tosuncukların çok büyük bir kısmı istedikleri para transferlerini, istedikleri mal transferlerini istedikleri gibi yapmaları sağlanmıştır."

"4 GÜN NEYİ BEKLEDİNİZ"

SPK’nın 17 Eylül’de 31 fonun işlemlerini durdurduğunu hatırlatan Emir, gözaltıların ardından dört gün boyunca gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti.

"Ve sonrasında 4 gün boyunca, gözaltına alınan birkaç kişinin yurt dışı transferi dışında hiçbir tedbir alınmadı."

Emir, mallar ile paraların ancak dört gün sonra dondurulduğunu belirterek şu soruları yöneltti:

"İkinci sorumuzu soralım: 4 gün neyi beklediniz? Bu konuyla ilgili açıklama yapan, paylaşım yapan gazetecilerin, finansçıların hesaplarına dakikasında önlem koyuyorsunuz, dakikasında tedbir alıyorsunuz; ama 4 gün boyunca bu kişilerin, yakınlarının, etrafının yurt dışına para göndermesini, mal satmasını durdurmuyorsunuz. Bu beklemenin sebebi nedir? Neyi beklediniz?"

MASAK RAPORLARI İÇİN 2020 TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın siyasi isimleri ve kamu görevlilerini de kapsaması gerektiğini savunan Emir, fonların 2020’de kurulduğuna dikkat çekti.

"Ve buradan söylüyorum: Adalet Bakanlığı 2024'ten sonraki hesap hareketlerini istiyor bu şüpheli işlemlerin. Neden? Bu fonlar 2020'de kuruldu."

Emir, incelemenin başlangıç tarihinin 2020 olması gerektiğini belirterek, "Onlar 2020'de kuruldu. 2020'den itibaren herkesin, biz dahil, siyasetçilerin, danışmanların, saraydakilerin, bakanlıktakilerin, meclistekilerin, kim varsa MASAK raporları çıkartılsın. Hodri meydan!" dedi.

Skandalın siyasi bağlantılar olmadan gerçekleşemeyeceğini öne süren Emir, bakanların, bakan yardımcılarının, milletvekillerinin, danışmanların ve ilgili kamu görevlilerinin hesap hareketlerinin araştırılmasını istedi.

"O İMTİYAZLI 12 KİŞİ KİM?"

Emir, açıklamasının sonunda yanıtlanması gereken soruları şöyle sıraladı:

"O halde en temel iki soruyu tekrar ediyorum: 28 Ağustos'tan önce hisse satışı yapan kimlerdir? O imtiyazlı 12 kişi kimdir? Ve bu dört gün aralığında yurt dışına, yurt içine para gönderen, para transferi yapan kimlerdir?"

Soruşturmanın sorumlulara kadar uzatılması çağrısında bulunan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kime kadar gidiyorsa gideceksiniz. Kime uzanıyorsa uzanacaksınız. Burada sorumlu SPK'dır, BDDK'dır, Maliye Bakanlığı'dır, Adalet Bakanlığı'dır. Ama asıl sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü bu kişilerin her birinin atanmasının altında Cumhurbaşkanı'nın imzası vardır."

Emir, yaşananların dış yatırımı durdurabileceğini, ekonomik daralmaya yol açabileceğini ve Varlık Fonu’nun uğrayacağı zararın yurttaşlara yüklenebileceğini savundu. MASAK soruşturmasının genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Emir, "Yine aynı şekilde MASAK soruşturmasının mutlaka genişletilmesi, herkese uzanması lazım" dedi.