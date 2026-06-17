Son Dakika | Veli Ağbaba'dan ilk açıklama geldi! Danışmanı rüşvet suçlaması ile gözaltına alınmıştı

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile konuştu. Saymaz, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ağbaba'ya danışmanının gözaltına alınmasını ve rüşvet iddiasını sordu.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Seferihisar Belediyesi’ne yönelik operasyonda hakkında Veli Ağbaba'ya ulaştı.

Gözaltına alınan Özlem Akıldız’ın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı olduğunu aktarıldığını hatırlatan Saymaz, Ağbaba'ya gündeme gelen 500 bin TL’lik para transferini sordu. Ağbaba, “seçim harcaması olmuş olabilir” dedi.

Saymaz şunları ifade etti:

"Gözaltına alınanlardan biri Ö.A., Özlem Akıldız. Kamu görevlisi olarak geçiyor. Bu kişinin işte Veli Ağbaba ile bağlantılı olduğu iddia ediliyordu. Veli Ağbaba'ya sordum. Özlem Akıldız'ın kendisinin danışmanı olduğunu belirtti. Sosyal medyada çeşitli iktidar yanlısı gazeteciler, Özlem Akıldız'a ait bir hesap akışı tablosu paylaşıyorlar. Bu tablonun birinde Özlem Akıldız'dan Veli Ağbaba'ya ya da Veli Ağbaba'dan Özlem Akıldız'a 7 Mart 2024'te 500.000 TL'lik bir havale işlemi olduğu görülüyor. Ben bu işlemin doğru olup olmadığını, ne olduğunu Veli Ağbaba'ya sorduğumda; yerel seçim öncesinde, işte seçimle ilgili bir harcama olmuş olabileceğini söyledi."